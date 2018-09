O novo presidente do Sporting, Frederico Varandas, prometeu conquistar o campeonato nacional de futebol, referindo que é uma missão que vai cumprir.

No final da sua intervenção aos sócios, Frederico Varandas retirou do bolso a medalha de segundo lugar da Taça de Portugal em futebol, conseguida após a derrota na final com o Desportivo das Aves, garantindo que a vai colocar no museu com a taça de campeão nacional.

“É esta medalha que, mais cedo ou mais tarde, vai com a taça de campeão nacional para o museu. Eu prometo, é uma missão e vou cumprir”, disse, na sua primeira intervenção após a vitória nas eleições.

O novo presidente do Sporting afirmou que esta foi uma vitória da “independência, resistência, resiliência e da superação”, garantindo que é assim que vai ser o clube.

“O Sporting não vai ceder, não vai vacilar e nunca vai abdicar dos seus valores e ideais. O lema desta candidatura é unir o Sporting, mas chegou a hora de passar das palavras aos atos. Unir é efetivar a união”, defendeu.

Frederico Varandas disse que para unir é preciso pôr os interesses do clube à frente dos interesses individuais, garantindo que vai ser um presidente “independente”, tendo apenas o compromisso com os sócios do Sporting.

O novo presidente abriu a sua intervenção com uma saudação aos restantes candidatos às eleições do clube, referindo que merecem uma saudação e todo o seu respeito, mas deixou uma palavra especial para João Benedito.

“Quero deixar uma palavra especial em relação ao João Benedito, segundo candidato com mais votos neste processo eleitoral. Grande atleta, faz parte da história do clube e espero que nunca se afaste”, disse, deixando agradecimentos à sua equipa e a todos os que votaram na sua lista.

Frederico Varandas foi eleito o 43.º presidente do Sporting, nas eleições ocorridas no sábado, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo em 23 de junho.

O médico, de 38 anos, foi eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, e desempenhado as mesmas funções no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011, sendo ainda proprietário de uma clínica de recuperação física.

Frederico Varandas recebeu 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra os 36,84% (9.735) alcançados por João Benedito, segundo candidato mais votado. José Maria Ricciardi teve 14,55% dos votos, superando as listas encabeçadas por José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%). Foram ainda registados 2,2% de votos em branco e 0,31% nulos.