As inscrições para o “Programa de Apoio para a Educação sobre a SIDA de 2018”, organizado pela Comissão de Luta Contra a Sida e Serviços de Saúde da RAEM serão abertas no próximo dia 10. Cada actividade terá, no máximo, um apoio de 16 mil patacas. Os temas das actividades candidatas ao apoio devem versar exclusivamente sobre a SIDA. As inscrição são abertas a entidades não governamentais, associações e escolas de Macau. No dia 5 de Outubro de 2018, das 15h às 16h, os Serviços de Saúde organizam uma sessão de recrutamento para a qual estão convidadas as entidades que participaram no Programa de Apoio para a Educação sobre a SIDA de 2017 para partilharem experiências de planeamento e execução de actividades. Ao mesmo tempo, realiza-se uma sessão de recrutamento para o novo Programa de Apoio para a sua apresentação, inscrição e consulta dos interessados. As entidades interessadas podem inscrever-se até dia 28 de Setembro.