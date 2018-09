Desde 2003, altura em que foi criado o Campeonato do Este da Ásia de Futebol E1, a selecção de Macau nunca se conseguiu apurar. Este ano não vai ser diferente, depois da Mongólia ter ganho ontem às Ilhas Mariana por 9-0

Aselecção de Macau venceu ontem o Guam por 2-0, em jogo a contar para a primeira fase de apuramento para o Campeonato do Este da Ásia de Futebol E1.

Contudo, e como aconteceu nas edições anteriores, o facto da Mongólia ter derrotado as Ilhas Mariana, por 9-0, fez com que Macau tenha sido eliminado da competição ainda na primeira fase de apuramento, como acontece desde 2003.

Em relação ao primeiro encontro, que Macau perdeu por 4-1, o seleccionador local Iong Cho Ieng promoveu quatro alterações, além de mudar o esquema táctico de 5-3-2 para 4-4-2. Assim, Ng Wa Seng, Vernon Wong, Ng Wa Keng e Lei Ka Hou e Pang Chin Hang entraram para os lugares de Carlos Leonel, Ho Chi Fong, Chan Pak Chun, Lei Ka Him e de Lam Ka Pou, que estava castigado depois de ter sido expulso.

Nos primeiros dez minutos, a partida foi bastante intensa com as duas equipas a mostrarem pendor ofensivo. Com esta postura, as oportunidades foram surgindo para os dois lados.

Como tal, aos 14 minutos a selecção do Lótus colocou-se na dianteira do marcador, devido a um erro do adversário. Na marcação de um pontapé de baliza, o guarda-redes do Guam, Dallas Jaye, faz um passe curto para o colega Kyle Halehale. No entanto, o guamês, pressionado pela ofensiva de Macau, tentou devolver a bola ao guardião, mas falhou o passe. A bola acabou por ficar para Ho Ka Seng, que em posição lateral face à baliza, assistiu Lam Ka Seng, que só teve de encostar para o 1-0.

Em desvantagem, o Guam focou-se ainda mais em atacar. Mesmo assim, mostrou algumas dificuldades na altura de rematar à baliza e de criar oportunidades efectivas de golo.

Ao mesmo tempo, Macau mostrava-se uma equipa calma, tentando circular a bola e baixando o ritmo de jogo, como lhe interessava para manter a vantagem. Foi nesta toada que chegou o intervalo.

Golo vindo do banco

O segundo tempo não trouxe alterações significativas, apesar das substituições feitas pelos dois técnicos. Contudo, Iong Cho Ieng foi mais feliz nas escolhas, principalmente quando fez entrar, aos 65 minutos, o avançado Leong Ka Hang.

Aos 78 minutos, Leong mostrou ser a aposta certeira, quando num lance de contra-ataque deixa a defesa do Guam para trás e remata para o 2-0, com a bola a passar por entre as pernas do guarda-redes adversário.

A perder por dois golos, Guam não baixou os braços mas foi incapaz de marcar qualquer golo, naquela que foi a primeira vitória local neste apuramento de três jogos. Amanhã, a selecção de Macau entra em campo para defrontar as Ilhas Mariana às 13h. Já a Mongólia vai ter pela frente o Guam, em encontro marcado para as 17h.

Caso a Mongólia seja derrotada e Macau ganhe, as duas equipas ficam com seis pontos, mas como o critério de desempate é o confronto entre as duas equipas, a equipa do território fica eliminada, depois da derrota de Domingo, por 4-1.