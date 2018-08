O treinador português do Manchester United, José Mourinho, exigiu, na segunda-feira, respeito, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota 3-0 diante do Tottenham, na terceira jornada da liga inglesa de futebol.

No arranque da conferência, o técnico luso ergueu três dedos e questionou: “Sabem o que significa? 3-0. Também são três ‘Premiership’ (título ingleses) e eu ganhei mais títulos sozinho do que os outros 19 ‘managers’ juntos. Três para mim e dois para eles.”

Durante a conferência, Mourinho elogiou ainda os adeptos do clube, que ele próprio aplaudiu quando o encontro terminou.

“Todos os nossos adeptos não leem os jornais, não veem televisão e todos os nossos adeptos são muito mais inteligentes e responderam de uma forma fantástica. Não acho normal uma equipa perder em casa e reagirem da forma como reagiram”, elogiou o técnico.

Mourinho levantou-se de seguida e, ao sair da sala, disse, repetidamente: “Respeito, respeito, respeito.”

O Manchester United perdeu na segunda-feira na receção ao Tottenham por 3-0 e viu agravada a sua crise de resultados no arranque da temporada, contando uma vitória na primeira jornada, seguida de duas derrotas, com o Brighton e com os londrinos.

Com o triunfo, o Tottenham iguala na frente do campeonato Manchester City, Chelsea e Watford, todos com três vitórias em outros tantos encontros.