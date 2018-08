O Chefe do Executivo, Chui Sai On, esteve ontem em Pequim onde participou na primeira reunião plenária do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, presidida pelo vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, Han Zheng. De acordo com um comunicado oficial, Chui Sai On admitiu que o Governo “está ciente que terá de aumentar a consciencialização dos interesses gerais e de assumir as suas responsabilidades, devendo agir e coordenar de forma activa”.

O mesmo comunicado aponta que a primeira reunião deste grupo de trabalho “debateu e analisou os documentos apresentados e estudou o planeamento dos trabalhos da próxima fase”. No que diz respeito à facilitação do “investimento dos residentes de Hong Kong e Macau no interior da China”, e para “acelerar a construção do centro internacional de inovação de ciência e de tecnologia, serão lançadas, em breve, uma série de medidas nacionais”. Uma das medidas passa pela redução “significativa das tarifas adicionais dos serviços de roaming entre Guangdong, Hong Kong e Macau”, algo que será debatido entre os ministérios, comissões estatais e empresas de telecomunicações das três regiões.