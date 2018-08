O guitarrista Filipe Mendes, conhecido como Phil Mendrix, morreu ontem, aos 70 anos, em Lisboa, vítima de doença prolongada, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

O corpo do músico que foi considerado um dos melhores guitarristas portugueses de sempre vai estar em câmara ardente, a partir das 15h de hoje, na capela de Santa Maria no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Às 14h de amanhã naquela capela haverá missa de corpo presente, realizando-se o funeral às 15h para o cemitério dos Prazeres, também em Lisboa.

Nascido em Lisboa, em 10 de Novembro de 1947, Filipe Mendes começou a estudar piano com sete anos. Em 1971, aperfeiçoou os conhecimentos de guitarra eléctrica num curso na Chicago School of Music.

Em 1964, estreou-se como profissional na rádio e televisão, tendo actuado no Festival Yé-Yé e no Teatro Monumental, em Lisboa.

O músico foi líder dos Chinchilas, que formou aos 16 anos com Vítor Mamede, José Machado, Mário Piçarra e Fernando, uma formação pioneira do designado como rock psicadélico português que inicialmente se chamavam Monstros.

Fortemente influenciada pela música dos Cream e de Jimi Hendrix – sobrenome que esteve na origem nome profissional que o músico acabaria, mais tarde, por adoptar já que era conhecido como o “Jimi Hendrix português” devido aos seus solos de guitarra, a banda gravou o primeiro disco em 1967.

Quatro anos depois, a formação que teve origem no Porto actuou no primeiro festival de Vilar de Mouros. Nesse ano sai o único ‘single’ editado pelos Chinchilas, com os temas “Barbarela” e “D. João”, em 1971, ano em que o grupo acabaria por se dissolver, segundo a “Enciclopédia da Música Ligeira”, editada pelo Círculo de Leitores e dirigida por Luís Pinheiro de Almeida e João Pinheiro de Almeida.

