Nove pessoas morreram no Japão na sequência da queda de um helicóptero durante um exercício de resgate numa zona montanhosa do país, anunciaram no fim-de-semana as autoridades japonesas. De acordo com agência Associated Press (AP), o helicóptero despenhou-se na sexta-feira, numa região montanhosa da província de Gunma, uma hora depois de descolar. As autoridades confirmaram a morte de todos os tripulantes, a maioria pertencentes a uma unidade de emergências. Os ‘media’ japoneses citam testemunhas que avistaram o helicóptero a voar “extremamente baixo” e sob más condições mete