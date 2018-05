Dos 12 estádios do Mundial de futebol de 2018, o Arena Rostov é um dos que tem história mais invulgar, uma vez que os trabalhos foram suspensos quando encontraram diversos objetos, praticamente intactos, da II Guerra Mundial.

Foi em 2013, quando estavam a ser realizadas as fundações, sendo que este achado adiou, por cerca de um ano, a continuação das obras, o que teve impacto na data da inauguração, no recente 15 de abril, ainda por cima sem que tudo estivesse completamente pronto. Após o evento, o recinto ficará para uso do FC Rostov, da principal liga russa, e que desde sempre jogou no seu Olimp-2, inaugurado precisamente no seu ano de criação, em 1930. O estádio, inspirado nos montes de terra, os denominados ‘kurgans’, que podem ser vistos na região, promete ser uma das estrelas no Mundial, pois foi projetado para que os espetadores possam, apenas girando a cabeça, apreciar a beleza do cenário circundante. Erigido a metros do rio Don, está instalado na margem sul da cidade e é âncora de uma nova centralidade, até porque, além de estádio de futebol, está pensado para ser o polo de um novo centro de entretenimento, como destino de compras, restaurantes e diversão. Populous, o arquiteto, apostou na forma irregular do telhado e das bancadas como características distintivas e que combinam harmoniosamente com a paisagem pitoresca de Rostov-on-Don. Concluído o Mundial, a capacidade do Arena Rostov, de 45.000 adeptos, será reduzida para quase metade (25.000). A Arena de Rostov, que pressupôs um investimento, revisto e encurtado para os 300 milhões de euros, assinala ainda a estreia do Brasil, que inicia frente à Suíça o caminho que espera termine com o seu sexto título mundial. Estádio de Kaliningrado, o único fora da fronteira ‘natural’ russa

O Estádio de Kaliningrado é o único fora das fronteiras naturais da Rússia, num enclave entre a Polónia e Lituânia, nas margens do mar Báltico, e foi dos projetos mais difíceis para o Mundial de futebol de 2018.

A Arena Báltica, como também é conhecida, foi afetada por dificuldades financeiras e falência em 2014 da empresa responsável pelo design, sofrendo o processo significativos atrasos que fizeram com que começasse a ser construído somente em setembro de 2015, sendo o último a arrancar.

A nova casa do modesto FC Baltika estava inicialmente prevista para 45.000 lugares, mas posteriormente foi redimensionada para 35.000. Após o Mundial, vão retirar mais 10.000, fixando-se nos 25.000 finais, ainda assim bem acima das necessidades habituais do clube, que removerá igualmente parte da cobertura.

As autoridades regionais projetaram as instalações desportivas no centro da cidade, no lugar do atual Estádio Baltika, com capacidade para 14.500 adeptos, mas depois anunciaram como destino final a ilha de Oktyabrsky, frequentemente sujeita a inundações, facto que levou a investimento financeiro adicional, para preparar o empreendimento para as adversidades naturais.

Neste caso, foram estabilizados solos frágeis e irregulares, sendo preenchida e compactada uma área de 44 hectares: durante as escavações encontraram infraestruturas anteriores à II Guerra Mundial (esta região pertencia à Alemanha), que não estavam marcadas no levantamento topográfico da zona, que permanecia ao abandono e assim começa a ser requalificada.

O recinto fica a apenas 45 quilómetros da fronteira com a Polónia, pelo que é o mais próximo que a competição vai estar da União Europeia e do espaço Schengen: aqui vão jogar, por exemplo Espanha e Marrocos, do Grupo B, que inclui Portugal, na terceira e última jornada.

O Estádio de Kaliningrado, orçamentado em 265 milhões de euros, vai ter um dos mais modernos sistemas de segurança do Mundo.

Arena Otkritie, a casa que o Spartak Moscovo sonhou desde 1922

A Arena Otkritie, um dos 12 palcos do Mundial de futebol de 2018, será a casa que o Spartak Moscovo nunca teve, já que a sua história iniciada em 1922 decorreu sempre em estádios ‘emprestados’.