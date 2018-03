China, Sérvia, Tailândia e Polónia sãs as selecções que vão participar na ronda de Macau da Liga das Nações de Voleibol Feminino, competição com a chancela da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) que substituiu o anterior Grande Prémio Mundial. O torneio foi apresentado ontem e vai decorrer no Fórum de Macau entre 22 e 24 de Maio.

Na apresentação da competição, o director do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, deixou o desejo que as quatro formações participantes se exibam ao melhor nível e que proporcionem um espectáculo de grande de qualidade às pessoas que se desloquem ao pavilhão.

Já Philip Cheng, director da operadora Galaxy – o principal patrocinador do evento – considera que é uma honra para Macau estar presente na primeira edição da Liga das Nações e que o evento desportivo seja bem recebido por parte da população. Foi também ontem assinado o contrato de patrocínio, com a operadora a passar um cheque no valor de quatro milhões de patacas.

Os bilhetes para o torneio começam a ser vendidos a 2 de Abril, pelas 11h nas lojas Circle K e têm um custo de 150 patacas. No caso das compras online, se o bilhete for para os três dias da competição tem um desconto de 30 por cento.