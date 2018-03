A 12.ª edição da Global Gaming Expo espera atrair 17 mil visitantes de 90 países. São as perspectivas da organização da feira dedicada ao jogo, que este ano dá especial ênfase ao jogo digital e à lotaria. O evento decorre no Venetian entre os dias 15 e 17 de Maio.

De acordo com o canal de rádio da TDM, a organização do evento diz que a Global Gaming Expo tem de acompanhar as tendências do sector e é para a lotaria e o jogo digital que neste momento os investidores avançam, daí a aposta para este ano. O futuro do jogo tradicional e da tecnologia digital do sector são os principais temas das conferências que o evento vai acolher.

Caso se confirmem os 17 mil visitantes este ano, vai ser um aumento relativamente aos 13 mil que passaram por Macau na edição passado, como explica a Chefe do departamento de operações da feira, Josephine Lee.

“Esperamos 17 mil visitantes. Vão existir muitos que já não vêm pela primeira vez. Contamos também com cerca de 220 expositores e 1800 potenciais compradores que chegam de todo o Mundo. De facto, este é um evento internacional”, referiu Josephine Lee.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, Margaret Huang, analista da Bloomberg, fez uma previsão dos resultados do jogo para os próximos anos. A especialista teve em conta os grandes empreendimentos previstos para Macau, que neste momento estão em construção, e antevê bons resultados do sector do jogo no território. Contudo, alertou para os “riscos inerentes ao ofício”.

Este ano vão ser entregues os habituais prémios que distinguem os melhores do ano em diversas áreas. Vão ser 12 os galardões decididos por um júri de especialistas.