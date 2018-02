Macau irá contribuir para aquela que será a maior exposição de monolugares – carros de competição também conhecidos como Fórmulas – a realizar em Portugal.

O Reynard 903 – Volkswagen, gentilmente cedido pela Fundação Casa de Macau, que Michael Schumacher conduziu à vitória no Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 de 1990, será o “cabeça de cartaz” da exposição “Monolugares em Portugal – Passado e Presente” que estará patente ao público, de 10 de Fevereiro a 14 de Março, no Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão.

A mostra reunirá alguns dos fórmulas que ajudaram a escrever capítulos da história do automobilismo em território português, desde Fórmula BMW, Fórmula Ford, Fórmula V ou Fórmula Renault, até monolugares de construção lusitana, como o APIS.

“É com enorme orgulho que vamos reunir aqui, em Vila Nova de Famalicão, um espólio tão vasto de monolugares de competição. Em nome do Museu, gostaria de agradecer à Fundação Casa de Macau, pela cedência de um carro que faz parte dos livros de história do automobilismo mundial, assim como a todos os proprietários privados, cuja preciosa colaboração foi indispensável para tornar esta exposição possível”, disse o director do Museu, Amadeu Melo e Silva.

Este Reynard ex-Michael Schumacher é um dos monolugares de Fórmula 3 mais marcantes do automobilismo mundial, pois foi com ele que o alemão triunfou no Circuito da Guia, levando de vencida o seu eterno rival Mika Häkkinen com uma manobra bastante polémica. Os dois pilotos iriam replicar esta batalha anos mais tarde na Fórmula 1. Dada à sua importância histórica, ao longo dos anos este monolugar tem sido utilizado para promover o Grande Prémio.

Num espaço de 3 mil metros quadrados, em Ribeirão, o Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão, que em 2017 passou a integrar a Associação Internacional de Museus de Transportes e Comunicações, guarda um valioso espólio de mais de uma centena de viaturas, retratando a evolução do design e da técnica do automóvel ao longo do século XX. O alcance da instituição não se esgota nas colecções expostas, estendendo-se às áreas da formação e educação através da Escola de Restauro Automóvel e da Escola de Educação Rodoviária.