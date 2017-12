Catorze bibliotecas sob a égide do Instituto Cultural (IC) passam a estar abertas ao Domingo. Entre estas, quatro bibliotecas, nomeadamente a Biblioteca Central, a Biblioteca do Patane, a Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim da Areia Preta e a Biblioteca da Taipa, irão prolongar o seu horário de abertura até à meia-noite, passando a estar abertas à segunda-feira das 14h às 00h, e de terça-feira a domingo das 08h às 00h, passando ainda a estar abertas todo o ano, à excepção da véspera do Ano Novo Chinês a partir das 14:00 horas, e do primeiro, segundo e terceiros dias do Ano Novo Chinês.

Nas dependências que passam a estar abertas até à meia-noite, não haverá funcionários das bibliotecas ao serviço entre as 8h e as 8h30 horas e após as 20h horas, estando apenas ao serviço neste período o pessoal da segurança e limpeza. Durante este período, estas dependências continuam a prestar serviços de leitura e de auto-empréstimo de livros, mas algumas zonas estarão encerradas ao público, tais como a zona de leitura infantil, a zona multimédia e a zona de leitura de materiais sobre Macau.