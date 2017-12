O dia de aniversário dos 18 anos da RAEM serviu também para marcar o lançamento da SETV, o principal canal de televisão da província de Fujian, numa cerimónia que contou com a presença do Chefe do Executivo. Segundo a Rádio Macau, trata-se do terceiro canal da província chinesa a ser transmitido no território, além da Haixia TV e Xiamen STAR. O SETV pode ser visto no pacote básico de televisão no canal 77.

Em declarações à rádio, Manuel Pires, presidente da comissão executiva da TDM, disse que se trata de “mais uma alternativa em termos de conteúdos e programas”. “Neste momento é o terceiro canal de Fujian que está a acessível gratuitamente à população. Penso que é mais um e, no futuro, outros virão, numa perspectiva de diversidade. Macau e Fujian têm relações muito estreitas. Há uma população de Macau bastante significativa oriunda da província de Fujian e penso que estarão muito contentes por terem programas e notícias da terra”, acrescenta Manuel Pires.

Em Macau vivem mais de 120 mil pessoas naturais desta província chinesa, que tem como o seu principal líder o ex-deputado e empresário Chan Meng Kam, além dos deputados Si Ka Lon e Song Pek Kei.