O Benfica de Macau vai estrear-se na fase de grupos da AFC CUP com um jogo em casa, frente ao Hang Yuen FC, de Taiwan, no dia 7 de Março de 2018. O calendário oficial dos jogos a disputar nesta participação inédita de uma equipa da RAEM numa competição internacional de clubes da Confederação Asiática de Futebol foi ontem divulgado.

Assim, o tetra-campeão de Macau começa em casa, sendo que uma semana depois, a 14 de Março, terá a primeira deslocação fora, não se sabendo ainda se será à Coreia do Norte ou à Mongólia, uma vez que o adversário para esse jogo será a equipa que ingressar no grupo do Benfica de Macau na AFC CUP depois de ultrapassada a última eliminatória, que será jogada no início do ano.

A jornada seguinte, a 11 de Abril, implica uma saída complicada à Coreia do Norte, onde a equipa da RAEM defrontará o 4.25 SC, de Pyongyang, e que é teoricamente o adversário mais difícil do grupo. A equipa conta com Kim Yu-song, a sua principal arma na linha da frente Kim Yu-song foi nada mais nada menos do que o melhor marcador da última edição da AFC CUP, ajudando o 4.25 SC a alcançar as meias finais da competição.

A 25 de Abril, estas equipas defrontar-se-ão novamente, mas desta feita no Estádio de Macau, sendo a equipa da RAEM a anfitriã. Uma semana depois, a 2 de Maio, o Benfica de Macau desloca-se a Taiwan para a segunda partida com o Hang Yuen FC, encerrando a fase de grupos no dia 16 de Maio, em casa, frente ao vencedor da eliminatória que definirá a última equipa a entrar para o grupo.

Para a Direcção do Benfica de Macau, inicia-se agora a fase mais complexa de planeamento de toda a operação logística e desportiva, que envolve o cumprimento de uma série de obrigações e protocolos exigidos pela própria AFC, sobretudo no que toca ao trabalho a realizar para a recepção aos adversários nos jogos em que é anfitrião. Em andamento está também a recta final da preparação de mais uma época de competições internas

Os Adversários do Benfica

25 de Abril, SC ou apenas 4.25 é um dos principais clubes de futebol da Coreia do Norte em teoria o adversário mais forte do Benfica de Macau nesta fase de grupos. Tem 15 títulos de campeão nacional no seu currículo, o último dos quais em 2015, sendo um clube do Exército Popular da Coreia do Norte.

Na edição 2017 da AFC CUP, chegou às meias finais inter-zonas da competição, a fase antes das meias finais propriamente ditas, tendo sido batido pelo Bengaluru FC. Kim Yu-song é a sua principal estrela e foi o melhor marcador da última edição da AFC CUP.

Sediado em Pyongyang, a capital, tem como grande rival o Pyongyang City Sports Club e joga em casa no internacionalmente famoso Estádio Yanggakdo, o recinto onde decorrem as principais cerimónias festivas do país, mundialmente conhecidas por envolverem dezenas de milhar de pessoas nos espectáculos.

Hang Yuen – A Incógnita

O Hang Yuen FC, de Tapé, em Taiwan, é o clube a defrontar pelo Benfica de Macau sobre o qual menos se sabe. Terceiro classificado do campeonato de Taiwan na época 2017, joga num pequeno estádio do norte da capital, com capacidade para 2000 pessoas.

É um clube com alguma tradição no futebol interno de Taiwan, sendo que tem sido representado pela equipa de futebol da Fu Jen Catholic University, uma das mais reputadas universidades de Taipé.