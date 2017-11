A decisão do título de campeão de 2017 do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) está agendada para este fim-de-semana no Circuito Internacional de Xangai. Apesar de ter sido forçado a abandonar na última ronda do campeonato em Wuhan, devido a um problema de motor quando se preparava para conquistar mais um lugar no pódio, Rodolfo Ávila ainda tem possibilidades matemáticas de ser campeão na última prova do ano, no entanto, a prioridade do piloto português de Macau será ajudar a equipa SVW333 Racing. Esta será a segunda visita esta temporada do mais forte campeonato de carros de Turismo do continente asiático ao circuito de Fórmula 1 da República Popular da China. Na primeira visita do CTCC ao circuito da cosmopolita cidade de Xangai, no mês de Julho, Ávila obteve um sexto e um décimo segundo lugar, num fim-de-semana em que na segunda corrida foi atingido por um adversário quando rodava nos lugares cimeiros. “Vamos para a última corrida da temporada onde vou tentar mais uma vez andar nos lugares da frente. Devido aos bons resultados nas últimas corridas, o nosso carro vai estar mais pesado, o que nos vai dificultar um pouco a tarefa, mas vou dar o meu melhor”, afirma Ávila que pela primeira vez ano disputou um campeonato de carros de Turismo. O piloto da RAEM está ciente que nesta última prova do ano, quando há um título de Pilotos e outro de Construtores para atribuir, as tácticas das equipas vão se sobrepor à vontade e rapidez dos pilotos. “A prioridade do fim-de-semana será sempre que um dos pilotos da SAIC Volkswagen se sagre campeão e qualquer um de nós os quatro ainda tem possibilidades matemáticas de ser campeão. Como não pontuei na última corrida, as minhas hipóteses são muito limitadas, portanto o meu fim-de-semana irá muito provavelmente decorrer um pouco ao sabor da estratégia montada pela equipa”, explica o piloto do VW Lamando GTS nº9 que vai concluir a sua época de estreia no CTCC. O fim-de-semana arranca na sexta-feira, com duas sessões de treinos-livres. No sábado, pela manhã, será realizada a sessão de qualificação, enquanto que a primeira corrida está agendada para as 15:20 (GMT+8). A temporada encerra com uma segunda corrida de dez voltas à 13:10 (GMT+8).