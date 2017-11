As receitas da MGM China atingiram 471 milhões de dólares norte-americanos entre Julho e Setembro, traduzindo uma diminuição de 6% em termos anuais homólogos. Já face ao trimestre anterior, as receitas registaram uma subida de 5%, indicou a MGM China em comunicado.

O EBITDA ajustado diminuiu de 1,27 mil milhões para 1,05 mil milhões de dólares de Hong Kong em termos anuais homólogos, mas subiu ligeiramente em relação ao trimestre anterior.

“Estamos na fase final de preparação para a abertura do MGM Cotai em 29 de Janeiro de 2018”, destaca a operadora em comunicado, referindo-se ao novo resort-integrado que vai marcar a entrada da MGM na ‘strip’ do Cotai.

A manter-se o calendário, a abertura do MGM Cotai vai ter lugar mais de um ano depois do inicialmente previsto. “Estamos confiantes nas perspectivas de Macau a longo prazo. Vamos continuar a contribuir para a sua evolução rumo a um ‘centro mundial de turismo e lazer’ com a abertura do nosso segundo resort-integrado, o MGM Cotai, em Janeiro do próximo ano. Esperamos expandir a nossa presença e agarrar as crescentes oportunidades neste dinâmico mercado”, afirmou o director executivo da MGM China, Grant Bowie.