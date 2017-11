As receitas do Grupo Galaxy Entertainment registaram uma subida de 23 por cento no terceiro trimestre face ao período homólogo do ano passado. Em comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, o grupo indica que as receitas totais atingiram 15,9 mil milhões de dólares de Hong Kong, traduzindo uma subida de 10 por cento comparativamente ao trimestre anterior.

Já o EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do grupo ascendeu a 3,5 mil milhões de dólares de Hong Kong, reflectindo um aumento de 31% em termos anuais e uma subida de 7% em termos trimestrais.

Só as receitas de jogo do grupo Galaxy Entertainment cifraram-se em 14,9 mil milhões de dólares de Hong Kong – mais 24% em termos anuais homólogos e mais 12% em termos trimestrais -, contribuindo para mais de 90% do total arrecadado pelo grupo entre Julho e Setembro.

As receitas de jogo procedentes do segmento de massas subiram 14% em termos anuais para 6,1 mil milhões de dólares de Hong Kong, enquanto as do mercado VIP cresceram 34% até 8,2 mil milhões de dólares de Hong Kong.

No mesmo comunicado, o Grupo Galaxy Entertainment reafirma estar “posicionado de forma única para um crescimento a longo prazo”.

“Vamos continuar a avançar com os nossos planos para as fases 3 e 4, e esperamos anunciá-los formalmente no futuro”, indica o grupo, referindo-se à expansão do Galaxy Macau no Cotai.