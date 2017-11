As importações chinesas aumentaram 15,9%, em Outubro, face ao mesmo mês de 2016, um crescimento superior ao das exportações, que aumentaram 6,1%, segundo dados oficiais ontem divulgados pelas alfândegas chinesas.

As importações da China alcançaram, em Outubro, 994.000 milhões de yuan, enquanto as exportações se fixaram em 1,25 mil milhões de yuan.

A China registou assim, no mês passado, um superavit comercial de 254.470 milhões de yuan, uma queda homóloga de 20,3%.

No conjunto dos dez primeiros meses do ano, as exportações aumentaram 11,7%, enquanto as importações subiram 21,5%.

Entre Janeiro e Outubro, a China exportou um total de 12,41 biliões de yuan e importou 10,11 biliões de yuan.

Os dados deste mês estão ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas.

Em Setembro, as exportações chinesas registaram uma subida homóloga de 9%, enquanto as importações cresceram 19,5%.

“Pensamos que isto reflecte um ligeiro abrandamento do crescimento em outros mercados emergentes, em conjunto com uma procura interna mais débil, resultado de um gasto menor em infra-estruturas”, comentou num relatório o analista da consultora Capital Economics, Julian Evans-Pritchard.