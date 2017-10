O “Desfile por Macau, Cidade Latina” vai mudar de nome. A nova designação é “Desfile Internacional de Macau 2017” e de acordo com a organização, a cargo do Instituto Cultural (IC), tem como objectivo “proporcionar aos grupos artísticos locais uma plataforma para a apresentação de espectáculos e uma oportunidade para estes proporem a sua criatividade”, lê-se no comunicado oficial.

O evento pretende ainda ”promover o desenvolvimento e a diversificação das indústrias culturais de Macau, criando oportunidades para os artistas locais observarem e desenvolverem intercâmbios culturais com grupos performativos internacionais”, sublinha a organização.

O desfile internacional tem lugar a 17 de Dezembro, vai integrar as comemorações do 18.º aniversário da transferência da administração do território e as inscrições para os interessados em participar estão abertas até ao dia 3 de Novembro.

Pátria na mira

Este ano o tema sugerido pelo IC é “Histórias da Cidade de Macau e do seu Património Histórico”. A organização pretende com a ideia “inspirar a criatividade dos artistas locais no amor à mãe pátria e por Macau.”.

Os grupos podem participar em diferentes modalidades, incluindo “Participação de acordo com o tema do Desfile”, “Desfile de grupos artísticos” em que os participantes escolhem um tema livre para criar a sua apresentação, “Promoção artística de mini-desfiles” em que os candidatos participam, nos dias 9 e 10 de Dezembro, numa acção que visa divulgar o evento final, e “Embaixador da Arte” para os grupos participantes que se vão deslocar às escolas ou centros comunitários tendo como missão dar formação acerca da construção de adereços.