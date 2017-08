O piloto de Macau, Leong Hon Chio, também conhecido por Charles Leong, de apenas 15 anos, sagrou-se o mais jovem campeão da história do asiático de Fórmula Renault 2.0, o mais antigo campeonato de monolugares da região e que conta com o adminículo da Renault Sport. O mais novo campeão da história do campeonato era até aqui o português residente no território, Rodolfo Ávila, que em 2003 conquistou este título aos 16 anos, numa época em que a competição ainda tinha uma corrida no programa do Grande Prémio de Macau.

Leong alcançou o título no passado domingo em Xangai, tendo bastado para isso ter terminado uma corrida no segundo lugar e outra no terceiro posto, selando as contas do campeonato quando ainda faltam realizar as duas corridas finais no Circuito Internacional de Zhuhai. Na sua caminhada para a conquista do ceptro de campeão da temporada de 2017, o piloto da RAEM já subiu ao pódio por nove vezes, em dez possíveis, vencendo por quatro ocasiões.

O jovem piloto do território iniciou-se nos campeonatos de karting de Macau e do sul da China, subindo às categorias de monolugares apenas a meio do ano passado, após ter atingido a idade mínima de 15 anos permitida pelos regulamentos.

Na conferência de imprensa, após as corridas de Xangai, Leong agradeceu o apoio da família e da sua equipa, realçando novamente que gostaria de “dar o salto” para a mais exigente realidade europeia no próximo ano, algo que será muito difícil de concretizar se não contar com os vitais apoios locais.

Bis à vista

Aquele que é unanimemente apontado como a mais jovem esperança do automobilismo da RAEM pode ainda ir mais longe esta temporada, pois encontra-se actualmente a liderar isolado o Campeonato da China de Fórmula 4 quando faltam apenas dois eventos por disputar. Se conseguir o feito, que está perfeitamente ao seu alcance, dada a hegemonia demonstrada na competição patrocinada pelo construtor automóvel chinês Geely, o estudante do secundário será o primeiro piloto do território a vencer dois campeonatos de monolugares numa mesma temporada.