Pyongyang garante que altifalantes de propaganda estarão prontos em poucos dias

Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que os novos altifalantes de propaganda contra a Coreia do Sul, que Pyongyang pretende instalar na fronteira, estarão prontos em breve.

“Os nossos novos meios de resposta entrarão em alerta em todos os sectores da fronteira sul, e os altifalantes virados contra a República da Coreia [nome oficial da Coreia do Sul] estarão prontos para entrar em funcionamento em questão de dias”, disse Kim Yo-jong, numa mensagem publicada ontem pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

As tensões entre Seul e Pyongyang intensificaram-se desde que, em Setembro, a Coreia do Sul atribuiu ao vizinho do Norte uma explosão na Zona Desmilitarizada, que separa os dois países, acusação que Pyongyang rejeitou.

Kim Yo-jong deixou claro que Pyongyang vai continuar com os trabalhos de fortificação e acusou o Governo do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, de “fragilidade e imaturidade”.

“Se o projecto de fortificação da fronteira sul estiver concluído, o perigo de um conflito militar (…) será consideravelmente reduzido, e muitos problemas complexos serão resolvidos”, assegurou a irmã do líder norte-coreano.

Senhora inspectora

Kim Yo-jong visitou na quarta-feira a fronteira para inspeccionar as obras de fortificação que Pyongyang tem vindo a realizar na zona divisória, no contexto da deterioração das relações bilaterais.

A dirigente já tinha avisado que a Coreia do Norte posicionou novas “unidades de disparo” junto à zona de fronteira e estava a estudar reinstalar os altifalantes de propaganda, desmantelados em Agosto de 2025, em resposta a recentes disparos e mensagens de aviso por parte do Sul.

Na terça-feira, o exército sul-coreano considerou inaceitável que a Coreia do Norte acuse Seul de ser responsável pela escalada das tensões militares na península e alertou que responderá firmemente a qualquer nova provocação.

Seul reconheceu ainda ter recorrido tanto a altifalantes quanto a disparos de advertência, o que designou como “medidas defensivas legítimas”.