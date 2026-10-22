Turismo | Macau foi o segundo destino mais popular na China

No terceiro trimestre do ano, Macau foi o segundo destino turístico mais popular para os cidadãos do Interior, de acordo com a informação divulgada na terça-feira pela Administração Nacional de Imigração. Em termos de popularidade, a RAEM foi apenas ultrapassada por Hong Kong.

Entre Julho e Setembro, os cidadãos do Interior realizaram 48,51 milhões de viagens, o que representou um aumento de 7,5 por cento face ao período homólogo. No entanto, a informação oficial não especifica o número de viagens para cada destino.

Fora do país, a Coreia do Sul foi o destino mais popular, seguida pelo Vietname, Tailândia, Japão, Singapura, Malásia, Rússia e Indonésia. Até ao final de Agosto, Macau recebeu 28,96 milhões de visitantes, um aumento de 7,7 por cento em comparação com o período homólogo. Os turistas do Interior foram responsáveis por 21,55 milhões, o que representa 74,4 por cento do total.