Natação | Japonês de 17 anos bate recorde mundial dos 200 metros bruços

O japonês Shin Ohashi estabeleceu ontem um novo recorde mundial nos 200 metros bruços, ao cumprir a distância em 2.04,83 minutos, nos Jogos Asiáticos, em Tóquio.

O nadador nipónico, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro e retirou 65 centésimos de segundo ao anterior recorde mundial, de 2.05,48, que pertencia ao chinês Qin Haiyang – não participou nos 200 metros bruços nestes Jogos Asiáticos – desde Julho de 2023.

“O meu objectivo sempre foi quebrar o recorde mundial, então estou muito feliz por ter conseguido”, afirmou Ohashi, que já tinha conquistado esta semana a medalha de ouro nos 100 metros bruços, em igualdade com o chinês Dong Zhihao.

Na final dos 200 metros, o japonês assumiu o controlo da prova desde o início e terminou com uma vantagem de 3,84 segundos sobre o quirguiz Denis Petrashov, medalha de prata.

Ohashi estabeleceu, assim, uma diferença clara para a concorrência, tendo como principal referência durante a prova o tempo que lhe permitiria superar o anterior máximo mundial. “O meu próximo objectivo é ganhar a medalha de ouro no Campeonato Mundial no ano que vem e depois a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos”, em 2028, em Los Angeles, afirmou o japonês.