MICE | DOC DMC e smallWORLD celebraram 18 anos de actividade

A DOC DMC Macau & Hong Kong e a smallWORLD celebraram o 18.º aniversário na semana passada, num evento que reuniu mais de 100 convidados da indústria de Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições (MICE) de Macau no Riverside Macau.

O evento serviu também para lançar a Macau Event Company (MEC), uma nova empresa especializada em gestão de eventos, produção de eventos e serviços de entretenimento. A celebração reuniu profissionais de hotéis, empresas de gestão de destinos, agências de eventos, organismos governamentais, câmaras de comércio, parceiros do sector, clientes, fornecedores e amigos.

Segundo um comunicado da DOC DMC e smallWORLD, o seu fundador e director, Bruno Simões reflectiu sobre as quase duas décadas de percurso profissional. “Os últimos 18 anos foram uma viagem incrível”, afirmou, destacando as ligações estabelecidas com colaboradores, clientes e parceiros de diferentes países e culturas.