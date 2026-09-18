Ténis de mesa | Macau recebe primeira edição do Mundial de pares

Macau irá receber, em Abril de 2027, a primeira edição do Mundial de pares em ténis de mesa, categoria que irá regressar aos Jogos Olímpicos, anunciou ontem o órgão máximo do desporto. Num comunicado, a Federação Internacional de Ténis de Mesa (IITF, na sigla em inglês) disse que a região chinesa foi “a escolha natural”, por ser “um anfitrião com provas dadas e um registo que fala por si”.

A IITF recordou que há três anos consecutivos que Macau acolhe a Taça do Mundo, competição que reúne 48 dos melhores atletas individuais, masculinos e femininos, da modalidade. A última edição, que decorreu em Abril, foi dominada pela China, com títulos para os favoritos Wang Chuqin (homens) e Sun Yingsha (mulheres), ambos líderes do ranking e campeões mundiais.

A categoria de pares “precisava de um palco próprio, um local onde pudesse formar os seus próprios campeões e rivalidades antes dos Jogos” Olímpicos, sublinhou a IITF. A federação recordou que as provas de duplas masculinas, femininas vão regressar ao programa olímpico em Los Angeles 2028, enquanto os pares mistos vão fazer a estreia olímpica.

Em Macau, “os pares masculinos, femininos e mistos vão partilhar pela primeira vez o palco de um Mundial, numa altura em que a categoria regressa ao programa olímpico”, sublinhou a presidente da ITTF, Petra Sorling. “Ao aproveitarmos o impulso do nosso ano do centenário, aguardo com entusiasmo o que 2027 reservará para o nosso desporto”, acrescentou Sorling, que é também membro do Comité Olímpico Internacional.