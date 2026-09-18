Crimes | Onze detidos por contratações falsas de não residentes

O dono e o gerente de uma empresa de administração de propriedades, ambos residentes locais, foram detidos por alegadamente terem criado um esquema para vender quotas para a contratação de trabalhadores não residentes. O caso foi apresentado pela Polícia Judiciária (PJ) em conferência de imprensa, havendo 11 detidos.

Segundo a polícia, em colaboração com outras duas pessoas da mesma empresa, o esquema permitiu ganhos indevidos de 1 milhão de renminbis. As quotas de trabalhadores não residentes eram pedidas pela empresa, que depois as vendia a pessoas do Interior para virem para o território exercer trabalhos por conta própria.

Os dois colaboradores, naturais do Interior, foram detidos, assim como sete falsos trabalhadores não residentes.

As investigações que levaram às detenções apresentadas ontem começaram em Maio deste ano, quando foi detectado o primeiro caso de falso emprego ligado à empresa no centro do caso. As autoridades começaram a investigar mais a fundo a sociedade, e verificaram que os horários dos trabalhadores não residentes contratados, assim como as horas em que atravessavam as fronteiras, eram incompatíveis com as operações da companhia.

Segundo o apurado pelas investigações, cada trabalhador não residente pagava no primeiro ano 45 mil renminbis, com os preços a descerem para 36 mil renminbis por cada ano de renovação do cartão azul. Segundo a PJ, os dois cabecilhas criaram o esquema para lidar com as dificuldades financeiras da empresa, que começaram em 2024. O caso foi encaminhado para o Ministério Público.