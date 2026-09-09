Museu de Arte de Macau recebe oficinas artísticas para crianças

O Museu de Arte de Macau (MAM) vai organizar a “Arte Sem Fronteiras – Oficina para Crianças”, entre Outubro e Dezembro deste ano. Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), o programa integra sete sessões destinadas a crianças e jovens dos 4 aos 16 anos, tendo como objectivo “incentivá-los a observar e imaginar a arte clássica através da fusão de formas de arte tradicionais e contemporâneas”. Pretende-se também a exploração “das diversas expressões da arte contemporânea e a experimentar as infinitas possibilidades da criação”.

As inscrições já começaram e estão abertas até ao dia 27 de Setembro, podendo ser feitas na plataforma da Conta Única de Macau. Segundo a mesma nota, as oficinas focam-se nas pinturas da província de Guangdong do período da dinastia Qing e também nas obras de Mio Pang Fei, pioneiro do Neo-Orientalismo em Macau.

Desta forma, os participantes são levados a “apreciar a delicadeza das pinceladas da pintura tradicional e as técnicas abstractas da arte moderna, bem como a explorar práticas artísticas criativas que integram métodos clássicos e contemporâneos”.

Sessões para adolescentes

Há cinco sessões disponíveis para inscrição, sendo que uma delas se intitulada “Uma Aventura Através do Tempo e do Espaço – Oficina Criativa de Arte para Crianças”, em chinês e inglês, para crianças dos 5 aos 10 anos. Já a “Rapsódia Oriental – Oficina Criativa para Jovens” destina-se a adolescentes dos 11 aos 16 anos, na qual irão explorar “ricas texturas através de diversos meios, desde a arte bidimensional à tridimensional, para criar pinturas abstractas com estilo pessoal”.

Por sua vez, a “Fundindo Passado e Presente, Oriente e Ocidente – Oficina Criativa para Pais e Filhos” é adequada para crianças dos 4 aos 6 anos acompanhadas pelos pais, permitindo-lhes partilhar “uma ressonância criativa através da comparação entre pinceladas tradicionais e traços abstractos”.

Cada oficina tem a duração de 12 horas e uma taxa de 240 patacas, realizando-se no Espaço Zero, no rés-do-chão do MAM, ou no Quadrado de Arte, no rés-do-chão do Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau.