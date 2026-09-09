China | Exportações crescem 25% em Agosto

As exportações chinesas cresceram 25 por cento em agosto, em termos homólogos, impulsionadas pela procura de produtos tecnológicos e pelas encomendas antes do Natal, apesar das persistentes tensões comerciais e de perturbações causadas por tufões.

Segundo dados divulgados ontem pelas alfândegas chinesas, as exportações atingiram 401,44 mil milhões de dólares, superando a previsão média de crescimento de 21,93 por cento dos economistas consultados pela plataforma de informação financeira Wind.

As importações aumentaram 28,2 por cento, em termos homólogos, para 282,36 mil milhões de dólares, também ligeiramente acima dos 28,07 por cento antecipados pelos analistas. O excedente comercial da segunda maior economia mundial atingiu assim 119,09 mil milhões de dólares em Agosto, contra 112,5 mil milhões de dólares no mês anterior.

O sector exportador chinês tem mantido um forte desempenho este ano, beneficiando da expansão mundial da Inteligência Artificial (IA) e do aumento das preocupações com a segurança energética associado aos conflitos regionais, incluindo a guerra no Irão, que impulsionaram as vendas externas de produtos como baterias e semicondutores.