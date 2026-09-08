Cinemateca Paixão | Reabertura com novo filme de Pedro Almodóvar

Depois de um período sem filmes, a Cinemateca Paixão regressa à programação e trará a Macau a nova película de Pedro Almodóvar, “Natal Amargo”, ainda sem datas de exibição. Para já, há cinema europeu para ver, um deles com a alemã Sandra Hüller

A Cinemateca Paixão voltou a abrir portas no passado dia 1 com nova concessão, e uma das novidades é a exibição do novo filme do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Com uma história que expõe relacionamentos falhados, a relação intrínseca com o cinema e a escrita, e que funciona como um espelho do próprio realizador, “Natal Amargo” não tem ainda datas de exibição, mas promete estrear brevemente.

Depois de “Mães Paralelas”, um filme que conta com a actriz Penélope Cruz num dos papéis principais, e que nos remete para os anos da Guerra Civil Espanhola, o realizador espanhol aclamado mundialmente estreou-se com um filme em inglês com “O Quarto ao Lado”, com Tilda Swinton e Julianne Moore a interpretar os papéis de duas amigas que se cuidam mutuamente num momento de dor e doença.

Em “Natal Amargo”, esta época festiva nem sequer é protagonista da história. Pedro Almodóvar conta o momento em que uma directora de publicidade enfrenta a morte da mãe e vai para a ilha de Lanzarote procurar alguma paz interior. Pelo meio, há confrontos com uma amiga e muitas tensões interiores, em narrativas cruzadas que revelam emoções fortes e que nos fazem pensar sobre as relações humanas.

Em exibição a partir de hoje está “Rose”, protagonizado pela actriz alemã Sandra Hüller, e com o qual venceu um Urso de Prata para Melhor Interpretação Principal no Festival de Cinema de Berlim. Markus Schleinzer assina um drama a preto e branco que se passa na Alemanha dos anos 30, e onde Sandra encarna Rose a fazer lembrar uma Joana D’Arc, ou seja, uma mulher lutadora que se faz passar por homem. A história que dá origem a Rose é real e passou-se em meados do século XVII, durante a Guerra dos Trinta Anos, quando chegou à aldeia uma pessoa chamada de “Soldado”, e que trazia consigo um documento que o identificava como herdeiro de uma quinta abandonada. Depressa ficou e ganhou a confiança dos habitantes da aldeia, mas o facto de ser mulher trouxe muitos problemas.

A vida dos imigrantes

“Take Out”, com Sean Baker – realizador de “A Florida Project” ou “Anora”, premiado com um Óscar – também se exibe na Cinemateca Paixão entre hoje e 13 de Setembro. Eis a história do imigrante chinês Ming Ding que, sem estar legalizado, tenta aguentar-se em Manhattan, Nova Iorque, trabalhando como estafeta de um restaurante chinês. Na noite em que é apanhado por cobradores de uma rede de tráfico de pessoas, tudo muda e as dificuldades aumentam ainda mais. Este filme tem também um forte cunho documental, ao retratar a comunidade de imigrantes chineses nos EUA.

“Três Vezes Adeus”, com a actriz Alba Rohrwacher tem uma única exibição esta quarta-feira, 9. Trata-se de uma adaptação do livro “Tre Ciotole”, a autobiografia da escritora italiana Michela Murgia, e com realização de Isabel Coixet, realizadora espanhola distinguida pelos Prémios Goya. Os personagens são Marta e Antonio, um casal que termina a relação, um momento que com fortes consequências emocionais em ambos.

Com uma elevada carga de erotismo chega “Good Vibes Only”, um filme francês com exibições entre os dias 11 e 16 de Setembro. Com uma grande componente de comédia, este filme conta o momento em que Fanny diz ao marido que, em 20 anos de casamento, nunca teve um orgasmo. É então que ambos decidem explorar brinquedos sexuais, workshops e muitas outras opções que vão mudar a sua vida como casal. “Bodyhackers” será exibido entre os dias 17 e 22 de Setembro.