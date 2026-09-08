Têm realmente os ciclos um fim? Ou o passado infiltra-se subtilmente no presente, ordenando-o e infectando-o de tiques, hábitos, maneiras de ser e de fazer? Como voltar realmente uma página num percurso profissional, numa vida?

Estas perguntas serão de difícil resposta, mas o tempo, cego e indiferente, prossegue o caminho, alheio ao que se passa no espaço, e algo vai ficando para trás. E, quando se olha, quando se avalia, quando se considera a exaustão de algo, chamamos a isso fim de um ciclo.

Ora, neste caso, trata-se do fim de um ciclo pessoal, já que hoje deixo de ser director do Hoje Macau. Foram 25 anos, por duas vezes brevemente interrompidos, em que dirigi este jornal; foi um quarto de século em que senti todos os dias a responsabilidade de cada linha, de cada título, de cada notícia, crónica ou opinião que nestas páginas se imprimiram; foram cinco lustros em que mantive o contacto e o diálogo com o público, as entidades oficiais e uma miríade de jornalistas e colaboradores.

E o tempo tudo gasta, tudo deforma, tudo altera, tudo mata. Deixa-nos com a sensação de que já fizemos tudo o que sabíamos fazer, que já demos tudo o que temos para dar. É por isso tempo de mudar, de injectar novas ideias e uma nova energia neste jornal.

Amanhã, o Hoje Macau será dirigido pelo João Luz, coadjuvado pelo João Santos Filipe. Os nossos leitores conhecem-nos, sabem do seu profissionalismo e dedicação. Por isso, sabem que o Hoje Macau fica em boas mãos.

Será quarta-feira e, nesse dia 9 de Setembro celebraremos o aniversário dos 25 anos do Hoje Macau (que ocorreu no passado sábado, dia 5) com um suplemento especial de 28 páginas no qual serão reproduzidas 25 capas (uma por ano), uma edição que certamente intrigará os nossos leitores. Nela incluirei um texto em que exprimo alguns do sentimentos e ideias que me assolam ao afastar-me da direcção de um projecto a que dediquei uma das partes mais significativas da minha vida.

Até sempre!