Timor-Leste | Registados mais de mil casos de violência doméstica até Agosto

A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) registou mais de mil casos de violência doméstica até Agosto, disse sexta-feira o chefe da Secção de Prevenção, Socialização e Sensibilização da Unidade de Pessoas Vulneráveis (VPU), inspector-chefe Ricardo da Costa.

“Este ano, desde Janeiro até 31 de Agosto, foram registados 1.084 casos de violência doméstica e 180 casos de violação sexual”, afirmou o inspector-chefe Ricardo da Costa, em Díli. O responsável da PNTL explicou que, em 2025, entre Janeiro e Dezembro, foram registados 1.310 casos de violência doméstica e 110 casos de violação sexual.

Ricardo da Costa salientou que o elevado número de casos de violência doméstica está frequentemente relacionado com situações de desconfiança entre casais, associados à suspeita de relações extraconjugais.

Entre os outros factores apontados, estão também os problemas económicos, como o desemprego, e questões sociais e culturais. “Os casos de violência sexual aumentam porque muitas crianças e jovens têm acesso livre a telemóveis e à Internet”, alertou o responsável.

Segundo o inspector-chefe, Timor-Leste entrou plenamente na era digital e um número crescente de crianças possui telemóvel. Como consequência, têm surgido diversos crimes cometidos através da internet, incluindo práticas como o aliciamento de menores online e o ‘cyberbullying’.

Os casos de violência sexual e de violência doméstica registam-se em maior número no município de Díli, em comparação com os restantes municípios do país.