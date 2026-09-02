Automobilismo | Vernice Lao regressou à F4 em Chengdu

Duas dezenas de pilotos participaram na quarta prova do Campeonato Chinês de F4, disputada no Circuito Internacional de Tianfu Chengdu, que assinalou a segunda participação em monolugares da jovem piloto de Macau Vernice Lao Si Lun.

A piloto, de 16 anos, regressou ao volante de um monolugar após uma ausência de quase um ano. Foi precisamente neste circuito que, na sua estreia, no ano passado, se tornou a primeira piloto feminina de Macau a competir numa prova de Fórmula 4. No regresso à única categoria nacional de fórmulas da República Popular da China, a piloto de karting de Macau adaptou-se rapidamente ao Ligier JS F422, estabelecendo tempos promissores para alguém que, ao contrário da maioria dos pilotos da grelha, não havia competido em F4 antes da presente temporada.

Num fim-de-semana em que a chuva apenas marcou presença nos treinos, Vernice Lao terminou a corrida de abertura, no sábado, na 9.ª posição, e a segunda na 13.ª. Este último resultado foi alcançado após um esforço considerável, uma vez que a piloto inscrita pela Blackjack Racing RFN foi abalroada por um adversário, sem que tivesse qualquer responsabilidade no incidente.

No domingo, onde foram novamente disputadas duas corridas de trinta minutos de duração, Vernice Lao prosseguiu a sua evolução na moderna pista da província de Sichuan, demonstrando um ritmo consistente e sem cometer erros, para terminar as corridas três e quatro nas 13.ª e 9.ª posições, respectivamente.

Elogios do chefe

Para Rodolfo Ávila, Team Manager da Asia Racing Team RFN e da sua equipa-irmã Blackjack Racing RFN, o fim-de-semana em Chengdu foi bastante positivo para toda a equipas e respectivos pilotos.

“O início do fim-de-semana não foi fácil, mas a equipa e os pilotos continuaram a evoluir ao longo da prova e, no final, tivemos uma operação muito forte no seu conjunto. Vencemos três das quatro corridas e ficámos muito perto de conseguir a mão-cheia. Os pilotos deram um grande passo em frente em termos de ritmo. Sabemos que ainda há trabalho a fazer no que diz respeito à condução em corrida, mas a evolução foi evidente”, referiu o também piloto português da RAEM.

Sobre a piloto apoiada pela Associação Geral Automóvel de Macau-China (AAMC), Rodolfo Ávila deixou igualmente palavras de elogio. “A Vernice fez exactamente aquilo que lhe foi pedido: continuou a melhorar o seu ritmo ao longo do fim-de-semana e, no final, era claramente visível a sua evolução”, referiu o responsável desportivo da equipa do território, seleccionada para a segunda edição da Taça do Mundo de F4 da FIA, que se disputará no programa do 73.º Grande Prémio de Macau, em Novembro.

Timur Shagaliev venceu duas corridas, Josh Feng uma, ambos pilotos da Asia Racing Team RFN, enquanto Lucas Yu Yuan, da equipa Black Blade Racing, venceu a outra. Com duas rondas e oito corridas ainda por disputar até ao final da temporada, o Campeonato Chinês de F4 prossegue em Zhuzhou, na província de Hunan, no final de Setembro, antes de terminar em Zhuhai, em Outubro.