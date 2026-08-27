Indústria | Lucros das empresas chinesas sobem 17,6 por cento até Julho

Os lucros das principais empresas industriais da China aumentaram 17,6 por cento entre Janeiro e Julho, face ao mesmo período de 2025, segundo dados oficiais ontem divulgados.

Segundo dados do Gabinete Nacional de Estatística chinês (NBS, na sigla em inglês), os lucros destas empresas atingiram cerca de 4,58 biliões de yuan nos primeiros sete meses de 2026. Apesar do abrandamento, o resultado ficou significativamente acima da previsão do portal especializado Trading Economics, que antecipava uma desaceleração mais acentuada, para 16 por cento.

Para elaborar esta estatística, o GNE considera apenas empresas industriais com uma facturação anual superior a 20 milhões de yuan. Só em Julho, os lucros destas empresas aumentaram 11,2 por cento, em termos homólogos.

O estatístico do GNE Yu Weining destacou o sector da electrónica, cujos lucros mais do que duplicaram face ao período homólogo, graças à expansão da inteligência artificial (IA) e à crescente procura por sistemas de computação, que fez subir os preços e aumentou “rapidamente” os resultados das empresas.

Dos 17,6 por cento de crescimento do indicador global, mais de metade – 9,3 pontos percentuais – deveu-se ao sector da electrónica, onde alguns segmentos, como o dos semicondutores, multiplicaram os lucros por mais de 18 vezes.

Yu destacou também o “papel de liderança” da indústria transformadora de alta tecnologia e de sectores ligados às matérias-primas, como o dos metais não ferrosos, cujos lucros aumentaram 91,8 por cento, impulsionados pela subida dos preços do alumínio na sequência da guerra no Médio Oriente.

Riscos internos e externos

O responsável não mencionou, contudo, a situação da indústria automóvel, envolvida numa prolongada guerra de preços devido aos problemas de procura no mercado interno, que levou a uma queda de 20,4 por cento dos lucros do setor.

Na análise dos dados, Yu reconheceu, porém, as “contradições proeminentes entre uma oferta forte e uma procura fraca no mercado interno” e apontou ainda outros factores de risco, incluindo uma conjuntura internacional “complexa e grave”.

Em 2025, os lucros das empresas industriais chinesas registaram a primeira evolução positiva em quatro anos, com uma subida de 0,6 por cento, após três anos consecutivos de quedas.

Os lucros recuaram 2 por cento em 2022, 2,3 por cento em 2023 e 3,3 por cento em 2024.