Japão | Comércio externo bate recordes mas défice persiste

As importações e exportações do Japão bateram recordes em Julho, com aumento dos custos de energia e a fraqueza do iene a ajudara a prolongar o défice comercial pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados do governo.

O défice comercial do Japão totalizou 634,5 mil milhões de ienes no mês passado, marcando o terceiro mês consecutivo no vermelho, informou o Ministério das Finanças num relatório preliminar divulgado quinta-feira. As importações aumentaram 27,8 por cento em relação ao mesmo mês do ano anterior, atingindo um valor ajustado sazonalmente de 12,15 biliões de ienes.

A guerra no Irão fez disparar os preços do petróleo bruto, e o Japão, que importa quase todo o seu petróleo, dependia anteriormente em grande medida das importações de petróleo do Médio Oriente através do estreito de Ormuz, que permanece efectivamente fechado.

As exportações subiram 23,2 por cento, alcançando os 11,51 biliões de ienes, impulsionadas pela força contínua das exportações de automóveis para os EUA e para outras nações. Os envios de semicondutores e de outros dispositivos electrónicos também mantiveram um bom desempenho. As exportações do Japão registaram crescimentos todos os meses há quase um ano.

Em termos de valor, tanto as importações como as exportações subiram para os níveis mais altos de sempre num mês de Julho, desde que dados comparáveis começaram a ficar disponíveis em Janeiro de 1979, segundo o ministério.