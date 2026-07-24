Portugal | Delegação de Macau acolhe “Formas da Luz na Água” até 5 de Agosto

É inaugurada na próxima terça-feira, em Lisboa, a mostra “Formas da Luz na Água – Exposição de Escultura Macau-Portugal”, promovida pela Associação de Escultura de Macau. Até ao dia 5 de Agosto será possível ver trabalhos de 15 escultores de Macau na Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa

É na Avenida 5 de Outubro, no centro de Lisboa, que podem ser vistos trabalhos de escultura de 15 artistas de Macau a partir da próxima terça-feira, 28, numa mostra que se estende até 5 de Agosto. Trata-se da iniciativa cultural “Formas da Luz na Água – Exposição de Escultura Macau-Portugal”, organizada pela Associação de Escultura de Macau e recebida nas instalações da Delegação Económica e Comercial do Governo da RAEM em Lisboa.

A mostra visa promover a “exploração artística entre regiões” e revela trabalhos de escultores locais que “utilizam a forma física e a presença espacial como meios de expressão, construindo um diálogo imersivo sobre a aprendizagem mútua entre civilizações e a identidade cultural”, lê-se num comunicado oficial sobre a exposição.

O público poderá compreender mais sobre o “contexto histórico único de Macau, onde o Oriente se encontra com o Ocidente, e que deu origem a um conjunto distinto de escultura contemporânea local”.

Na 5 de Outubro podem ver-se obras que “apresentam uma gama rica e diversificada de materiais”, e que combinam “o artesanato tradicional, como a escultura em madeira, a escultura em pedra e a cerâmica, com materiais modernos, como o aço inoxidável e a resina epóxi”.

Desta forma, e recorrendo a “diversas texturas de diferentes materiais, os artistas condensam as características urbanas de Macau, o contexto histórico e as memórias pessoais em criações espaciais”.

Mas “Formas da Luz na Água” reflectem ainda “a estética tradicional local” com recurso a “expressões de escultura modernas”.

Com significado

É certo que Macau e Portugal “partilham raízes históricas de longa data e laços culturais estreitos”, tendo em conta a presença secular de uma administração portuguesa desde meados do século XVI. Desta forma, revela a organização, o território transformou-se numa “ponte natural para a comunicação cultural sino-portuguesa”, e esta exposição parece ser sinónimo disso mesmo.

Para a organização, trata-se de uma iniciativa “com um profundo significado, tanto a nível cultural como de intercâmbio, representando não só uma mostra de arte no estrangeiro, mas também uma profunda visita cultural bidirecional e um diálogo entre as duas regiões”.

Desta forma, a mostra “tem como objectivo reforçar a influência internacional da escultura de Macau e aprofundar a compreensão da cultura plural”, do território, realizando uma “reflexão entre a arte e cultura regional”.

Procura-se também “impulsionar o desenvolvimento inovador da escultura de Macau, apoiando o esforço da RAEM para se afirmar como uma plataforma de intercâmbio onde a cultura chinesa prevalece e as diversas culturas coexistem, contribuindo assim com a força artística para o intercâmbio entre as civilizações orientais e ocidentais”, lê-se ainda na mesma nota.

A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada entre segunda e quinta-feira, das 9h às 13h e das 14h30 às 17h45; e ainda sexta-feira das 9h às 13h e depois das 14h30 às 17h30.