Dengue e Chikungunya | Serviços apelam à prevenção

Os Serviços de Saúde emitiram um comunicado a apelar à população para se prevenir face aos riscos de apanhar febre de dengue e da febre de chikungunya.

O aviso foi deixado num comunicado, ontem, e justificado com “a entrada no período de pico das férias de Verão em Macau” e o “aumento do número de turistas e de residentes que viajam ao estrangeiro”. Segundo os SS, nos últimos tempos foram detectados vários casos em alguns dos “destinos turísticos frequentes dos residentes, como o Sudeste Asiático” pelo que se aconselha maiores cuidados nas viagens.

Além disso, os SS afirmaram terem adoptado mais medidas de extermínio de mosquitos: “Por forma a salvaguardar a saúde dos residentes e dos turistas, os Serviços de Saúde, através do mecanismo de cooperação interdepartamental, intensificaram as inspecções comunitárias e os trabalhos de eliminação de mosquitos, reforçando globalmente as acções de prevenção e controlo na comunidade”, foi indicado.

SS | Mais doenças de declaração obrigatório em Junho

Em Junho, os Serviços de Saúde (SS) registaram um total de 2.755 casos de doenças de declaração obrigatória. Este valor representa um aumento anual de 70,5 por cento, dado que em Junho de 2025 foram registados 1.616 casos de doenças de declaração obrigatória. Segundo os SS, no último mês, as três doenças com maior número de casos foram a gripe (2.154 casos), a infecção por enterovírus (454 casos) e a tuberculose (33 casos).

No comunicado, os SS destacaram ainda que houve menos casos de escarlatina: “Em Junho, foram notificados um total de 31 casos de escarlatina, uma diminuição de 46,6 por cento em relação aos 58 casos registados no mesmo mês do ano anterior e um aumento de 72,2 por cento em relação aos 18 casos registados no mês anterior”, foi comunicado. Além disso, os SS indicaram que também não houve registo de casos de febre de dengue nem de chikungunya.