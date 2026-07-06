Aliança do Povo | Pedida solução para edifícios sem administração

A Aliança de Povo de Instituição de Macau pediu ao Governo para acelerar a conclusão do estudo sobre o modelo de gestão conjunta de imóveis para edifícios velhos. A posição foi tomada depois de um andaime ter colapsa do num centro comercial no Iao Hon, acidente que não causou feridos. A gestão conjunta de imóveis para os edifícios velhos é uma ideia copiada de Hong Kong, que permite a contratação de uma entidade para gerir vários edifícios antigos sem moradores ou proprietários capazes de chegarem a um acordo sobre como gerir os espaços comuns. Segundo o jornal Ou Mun, o vice-presidente da associação, Yuan Hanjun, explicou que o centro comercial no Iao Hon está há anos sem manutenção de longo prazo e que o acidente foi um sinal de alerta. Yuan argumentou que a sociedade tem de se mobilizar para evitar este tipo de ocorrências, ao implementar o modelo de gestão conjunta. O vice-presidente sugeriu ainda que o Governo subsidie as obras destes imóveis, quando não houver corpo de gestão do edifícios e capacidade financeira.