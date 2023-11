Edifícios históricos | Arrancam candidaturas para financiamento

Tem hoje início hoje o prazo de candidaturas ao “Plano de apoio financeiro para a manutenção de edifícios históricos”, que decorre até ao dia 12 de Janeiro.

O programa é suportado pelo Fundo de Desenvolvimento da Cultura (FDC) e estão abrangidos os bens imóveis classificados, os que estão em vias de ser classificados e que tenham interesse cultural, “cujas obras de manutenção ainda não tenham sido iniciadas antes do período de candidatura”.

O subsídio cobre 50 por cento das despesas previstas com as reparações até um valor máximo de dois milhões de patacas. O FDC explica, em comunicado, que “não há limite [de projectos financiados], mas que o número está sujeito ao orçamento total do plano, no valor de 20 milhões de patacas, sendo o prazo de apoio financeiro de 12 meses”. No dia 21, irá decorrer uma sessão de esclarecimento sobre este projecto às 16h30 no auditório do Centro de Formação para os Trabalhadores dos Serviços Públicos.