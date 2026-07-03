Crime | Residente detido por apostas ilegais em jogos do Mundial

Um residente de Macau, de apelido Sou, foi detido em Taiwan por suspeitas de apostas ilegais em jogos de futebol. Segundo noticiou o website noticioso TVBS, de Taiwan, a polícia da região desmantelou uma rede criminosa ligada a apostas ilegais de futebol, e deteve oito pessoas de Taiwan, Hong Kong e Macau.

A mesma fonte realçou que o residente da RAEM tem o mesmo nome de um director do grupo junket Tak Chun. Porém, as autoridades ressalvaram não terem a certeza se o indivíduo pertenceria à rede criminosa e que seriam precisas investigações mais aprofundadas.

Os detidos alugaram, em meados do mês passado, um edifício em Tainan. Apesar de terem alegado que o motivo da viagem para o local seria turismo, as autoridades suspeitam que a razão seria montar um esquema de apostas ilegais com base nos jogos do Mundial de Futebol.

Na residência em Tainan foram descobertos dezenas de computadores, monitores e livros de contabilidade. O esquema envolveu apostas de mais de 10 mil milhões de dólares taiwaneses, ou seja, 2,5 mil milhões de patacas.