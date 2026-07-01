Indústria | Expansão em Junho, na China, graças às exportações de tecnologia

China / ÁsiaIndústria | Expansão em Junho, na China, graças às exportações de tecnologia Hoje Macau - 1 Jul 2026 A actividade industrial na China acelerou em Junho, segundo um inquérito oficial divulgado ontem, impulsionada pela forte procura externa de equipamento relacionado com a inteligência artificial (IA). O índice oficial de gestores de compras (PMI) da indústria transformadora subiu para 50,3 pontos, face aos 50 registados em Maio, superando as previsões dos economistas, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas. Numa escala de zero a 100, um valor acima de 50 indica expansão da actividade, enquanto um resultado inferior sinaliza contracção. O subíndice de novas encomendas aumentou para 51,2 pontos em Junho, depois dos 49,9 de Maio, enquanto o indicador da produção avançou para 51,4 pontos, face aos 51,2 do mês anterior. “O dinamismo da economia chinesa recuperou algum ímpeto recentemente. Mas continua a depender fortemente das exportações e da tecnologia ligada à inteligência artificial”, escreveu ontem Julian Evans-Pritchard, economista para a China da consultora Capital Economics. “O principal motor de crescimento da indústria transformadora chinesa continua a ser a procura externa”, acrescentou. Huo Lihui, estatístico do Gabinete Nacional de Estatísticas, afirmou, em comunicado, que os dados de Junho mostram que “o clima económico da China está a melhorar”. Ainda assim, vários economistas alertaram que os consumidores chineses continuam cautelosos, após vários anos de crise no sector imobiliário, e que a procura interna permanece fraca. Os dirigentes chineses fixaram para este ano uma meta de crescimento económico entre 4,5 e 5 por cento, objectivo que, segundo os economistas, deverá ser alcançado com o apoio do forte crescimento das exportações relacionadas com a inteligência artificial.