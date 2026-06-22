Equador | China vai receber 2,88 milhões de barris de petróleo

O Equador vai exportar 2,88 milhões de barris de petróleo bruto no valor de mais de 313 milhões de dólares, segundo adjudicações esta sexta-feira pela petrolífera estatal Petroecuador, cujas entregas estão previstas para Julho e Agosto.

A empresa estatal equatoriana informou que 1,44 milhões de barris de crude foram adjudicados à chinesa Petrochina International, enquanto 1,44 milhões de barris foram adjudicados à Unipec America, subsidiária da petrolífera chinesa Sinopec. As receitas estimadas decorrentes das adjudicações à Petrochina ascendem a 162 milhões de dólares e à Unipec, a 151 milhões de dólares, precisou a Petroecuador.

A petrolífera equatoriana convidou mais de 35 empresas qualificadas e inscritas no Registo de Fornecedores da Direcção de Comércio Internacional a participar, o que, para a empresa estatal, garante “uma ampla concorrência sob critérios de transparência, competitividade, eficiência e maximização do valor dos recursos de hidrocarbonetos do país”.

Para a determinação do preço de exportação do petróleo bruto equatoriano, utiliza-se como referência o índice internacional West Texas Intermediate (WTI), um dos principais indicadores do mercado petrolífero mundial. Com cerca de 470.000 barris de crude produzidos por dia, o petróleo é um dos principais produtos de exportação do Equador e um dos pilares do financiamento do orçamento geral do Estado.