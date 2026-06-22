Economia | Preços no Japão subiram 1,4% do passado mês de Maio

O índice de preços ao consumidor (IPC) do Japão subiu em Maio 1,4 por cento em termos homólogos, ficando abaixo da meta de 2 por cento do Banco do Japão pelo quarto mês consecutivo, devido ao efeito dos subsídios aos combustíveis

O aumento do indicador, que exclui os preços dos alimentos devido à elevada volatilidade, é idêntico ao registado no mês anterior, Abril, de acordo com os dados publicados na sexta-feira pelo Gabinete de Estatística do Ministério do Interior e das Comunicações.

Os preços da energia continuaram a descer em Maio, com uma queda de 2,5 por cento em termos homólogos, na sequência da queda de 3,9 por cento em Abril e de 5,7 por cento em Março, devido aos efeitos contínuos da abolição dos impostos sobre a gasolina e gasóleo para mitigar os efeitos da inflação persistente sobre as famílias.

O Japão implementou subsídios para controlar os preços da gasolina em torno dos 170 ienes (cerca de 8,5 patacas) por litro. O Parlamento japonês aprovou ainda, no início de Junho, um orçamento suplementar de 3,11 biliões de ienes (cerca de 154,6 milhões de patacas) para fazer face ao aumento dos preços da energia devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

Washington e Teerão assinaram na semana passado um acordo para pôr fim à guerra, que inclui a reabertura do Estreito de Ormuz, um enclave essencial para a economia mundial e, sobretudo, para a Ásia, devido à importância para o transporte de petróleo.

Ponto por ponto

A electricidade registou uma redução de 2,4 por cento em Abril, enquanto o gás ficou 1,7 por cento mais barato.

A factura do cabaz de compras subiu 3,5 por cento em termos homólogos, excluindo os alimentos frescos, face aos 4,1 por cento registados em Março, num contexto de descida dos preços dos cereais (-0,9 por cento).

Entre os sectores que registaram uma descida mais acentuada destacam-se a educação e as propinas, com quedas de 6,1 por cento e 10,7 por cento, respectivamente, tendo as despesas relacionadas com a educação também diminuído 8,4 por cento.

O Banco do Japão (BoJ) aumentou na terça-feira para 1 por cento as taxas de juro de referência de curto prazo, o nível mais elevado em mais de três décadas, dando continuidade aos esforços para controlar os riscos de inflação decorrentes da subida dos preços do petróleo e da debilidade do iene.