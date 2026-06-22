Apesar de apoios, Hong Kong bate recorde negativo de nascimentos

O secretário para o Trabalho e Assuntos Sociais de Hong Kong, Chris Sun Yuk-han, revelou que as autoridades gastaram cerca de 1,44 mil milhões de dólares de Hong Kong desde que o subsídio para novos pais foi criado, em Outubro de 2023. Ainda assim, a cidade vizinha registou em 2025 o número de nascimentos mais baixo de sempre.

Numa resposta escrita a questões do deputado Chu Lap-wai, Chris Sun disse que o Executivo recebeu quase 72.300 candidaturas, das quais menos de 71.900 foram aceites.

O Governo lançou este subsídio único no valor de 20 mil dólares de Hong Kong para incentivar as famílias a terem filhos, num programa com a duração de três anos e que irá expirar em Outubro. Chris Sun disse que a revisão do programa “ainda está em curso, o que envolve a análise de dados e a realização de análises e considerações aprofundadas”, e prometeu ter em conta as opiniões e sugestões dos deputados e da população.

Numa entrevista publicada na semana passada, o líder do Governo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, prometeu realizar uma consulta pública sobre o subsídio e outros incentivos à natalidade. Em Setembro, o Chefe do Executivo anunciou que, a partir de 2026, a isenção fiscal de 130 mil dólares de Hong Kong para novos pais ia ser prolongada de um para dois anos após o nascimento.

Na entrevista ao jornal South China Morning Post, John Lee defendeu que os incentivos à natalidade representaram uma grande mudança de política, abandonando uma abordagem passiva.

Aquando da criação do subsídio, o Executivo previu que poderia ajudar o número anual de nascimentos a atingir 39 mil, mais 20 por cento do que em 2022, altura em que Hong Kong vivia em plena pandemia da covid-19.

Questão regional

John Lee defendeu que o subsídio “obteve bons resultados, porque as taxas de fertilidade aumentaram”, numa referência à subida de 10 por cento no número de nascimentos em 2024, para 36.700. Mas no ano passado, Hong Kong registou cerca de 31.100 nascimentos, uma queda de 15,3 por cento e o valor mais baixo desde que há registos oficiais na antiga colónia britânica, em 1961.

John Lee disse que o casamento tardio, impulsionado pela aposta das mulheres em carreiras profissionais ou académicas, e as mudanças culturais estão a limitar a eficácia dos incentivos.

Recorde-se que Macau registou em 2025 2.871 recém-nascidos, também o menor número em quase meio século, disse, em Janeiro, o director substituto do hospital público da cidade, Tai Wa Hou. Em 2025, a China continental registou 7,92 milhões de nascimentos, um novo recorde negativo desde o ano da fundação da República Popular da China, em 1949. A taxa de natalidade também caiu para mínimos históricos, com 5,63 por cada mil pessoas.