Secretário para a Economia e Finanças de Macau demite-se por “motivos pessoais

O secretário para a Economia e Finanças de Macau, Tai Kin Ip, foi exonerado do cargo, após pedido de demissão apresentado por “motivos pessoais”.

De acordo com despacho publicado pelo chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Sam Hou Fai, a decisão foi tomada pelo Conselho de Estado da República Popular da China, sob proposta do líder do Governo local.

Segundo as autoridades, Tai Kin Ip tinha solicitado “há algum tempo” a saída, pedido que foi submetido ao Governo Popular Central nos termos da Lei Básica (miniconstituição de Macau). A exoneração foi formalmente promulgada hoje.

Estava previsto que Tai integrasse a comitiva que acompanha o chefe do Executivo na visita a Portugal e Espanha, a partir de 17 de abril.

Tai Kin Ip foi empossado em dezembro de 2024. Licenciado em Economia na Universidade Católica Portuguesa, fez carreira na Direção dos Serviços de Economia em Macau desde 1995.