Paquistão e talibãs afegãos retomam negociações para cessar-fogo

O Paquistão e o Governo talibã do Afeganistão retomaram negociações na China, que está a mediar entre as duas partes para alcançar um cessar-fogo duradouro após mais de um mês de combates, disseram ontem dois responsáveis paquistaneses.

Uma terceira fonte com conhecimento do processo indicou que as conversações visam pôr termo aos confrontos em curso, segundo a agência Associated Press. Representantes de ambos os países estão reunidos em Urumqi, no noroeste da China, segundo os responsáveis, que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizados a prestar declarações à comunicação social.

A China não comentou oficialmente o processo, enquanto o ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão não confirmou nem desmentiu o desenvolvimento. As fontes referiram que as conversações, vistas como um possível alívio para milhões de pessoas no Paquistão e no vizinho Afeganistão, já tiveram início.

Islamabade acusa Cabul de dar abrigo a militantes responsáveis por ataques em território paquistanês, em particular ao grupo Talibã paquistanês, aliado dos talibãs afegãos, que tomaram o poder em 2021 após a retirada das tropas lideradas pelos Estados Unidos. O Afeganistão rejeita as acusações.

Ataques mútuos

As tensões agravaram-se no mês passado, quando Cabul denunciou que um ataque aéreo paquistanês atingiu um hospital de tratamento de toxicodependência na capital afegã, provocando mais de 400 mortos, número que as Nações Unidas dizem ainda estar por verificar. O Paquistão negou ter visado civis, afirmando ter atingido um depósito de munições.

O ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, afirmou recentemente que o país “apenas visou infraestruturas terroristas” e não qualquer hospital. Embora as duas partes tenham acordado um cessar-fogo temporário durante a festividade muçulmana do Eid al-Fitr, os combates foram retomados posteriormente, ainda que com menor intensidade face aos confrontos registados em Fevereiro e Março.

O conflito tem sido particularmente violento nos últimos anos. Em Fevereiro, o Paquistão declarou estar em “guerra aberta” com o Afeganistão, aumentando a preocupação da comunidade internacional, sobretudo devido à presença de grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico na região.

Segundo as fontes citadas pela AP, a actual ronda de negociações iniciou-se após ambas as partes aceitarem a proposta de mediação da China. As tensões persistem há meses e os recentes combates fragilizaram um cessar-fogo mediado pelo Qatar em Outubro, que tinha interrompido confrontos anteriores que fizeram dezenas de mortos. Conversações de paz realizadas em Novembro em Istambul não conseguiram produzir um acordo duradouro.