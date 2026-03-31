Hailin | Colapso parcial de edifício faz pelo menos sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram na sequência do colapso parcial de um edifício ocorrido domingo na cidade de Hailin, na província chinesa de Heilongjiang, no nordeste do país. O incidente ocorreu por volta da meia-noite de sábado para domingo, quando um imóvel sofreu um desabamento parcial por causas ainda por apurar, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

As operações de busca e resgate foram concluídas cerca do meio-dia de ontem, após terem sido localizadas nove pessoas que ficaram presas sob os escombros. Destas, sete morreram, enquanto outras duas foram transportadas para unidades hospitalares, encontrando-se fora de perigo.

As autoridades locais abriram uma investigação para apurar as causas do colapso, não tendo sido, até ao momento, divulgados detalhes sobre a origem do incidente nem sobre eventuais responsabilidades. Em Julho de 2023, 11 pessoas morreram após o desabamento do teto de um centro desportivo escolar na cidade de Qiqihar, na mesma província.

Nesse mesmo ano, em Novembro, três pessoas morreram na sequência do colapso do tecto de outro centro desportivo na cidade de Jiamusi, também em Heilongjiang.