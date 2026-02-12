IA | Bytedance lança novo modelo capaz de gerar vídeos mais realistas

Os avanços tecnológicos multiplicam-se a uma velocidade alucinante. O novo modelo de inteligência artificial da ByteDance apresenta-se como um virar de página nos sectores de cinema e televisão

A tecnológica chinesa ByteDance tem atraído a atenção de utilizadores e investidores após lançar um modelo de inteligência artificial para geração de vídeo que analistas dizem “ultrapassar expectativas no que diz respeito ao realismo”.

A nova aplicação, designada Seedance 2.0, foi lançada este fim de semana, e as suas capacidades já se traduziram em subidas significativas na bolsa para empresas, não só do sector tecnológico, como também da indústria do entretenimento, com algumas delas a atingirem o limite diário de ganhos nas últimas sessões.

Segundo o portal de notícias económicas Caixin, este modelo é capaz de gerar imagens realistas com movimentos fluidos, acrescentando ainda sons que coincidem com as imagens, o que coloca pela primeira vez a ByteDance em posição de competir com a KlingAI, desenvolvida pela plataforma de vídeos curtos Kuaishou.

Feng Ji, produtor do popular videojogo Black Myth: Wukong, descreveu a Seedance 2.0 como “o modelo de geração de vídeo mais poderoso até agora”, e previu um grande impacto na redução dos custos de produção para cinema e televisão, assim como para outros tipos de conteúdos.

O portal oficial da Seedance 2.0 afirma que a grande diferença face a modelos semelhantes está na sua capacidade para manter a coerência dos personagens em diferentes cenas.

Novo capítulo

De acordo com analistas da Kaiyuan Securities, citados pela agência Bloomberg, este novo modelo pode marcar um ponto de viragem no uso da IA no cinema e televisão: “Os resultados dos testes são impressionantes. Suporta entrada de texto, imagens, vídeos e áudio, e alcançou progressos significativos em capacidades cruciais”.

Feng também alertou para os riscos da proliferação de vídeos falsos gerados por este tipo de serviços, o que pode originar uma crise de confiança: “Os vídeos falsos realistas estarão ao alcance de todos, e os sistemas de propriedade intelectual e supervisão enfrentarão desafios sem precedentes”.

“No futuro, qualquer conteúdo em vídeo que não tenha um respaldo oficial e autorizado – especialmente aqueles com imagens pessoais e vozes – poderá ser falso. Por favor, certifiquem-se de os verificar através de vários canais para evitar serem enganados”, escreveu o produtor nas redes sociais.

A Seedance 2.0 não chegou ao mercado de forma isolada, uma vez que a sua grande rival local, a já mencionada KlingAI, lançou a sua versão 3.0 no passado dia 04, com enquadramentos inteligentes e a capacidade de adicionar novas imagens e pessoas ao vídeo original como grandes atractivos.