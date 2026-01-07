Xiaomi | Fixado objectivo de vender 550 mil veículos eléctricos em 2026

A tecnológica chinesa Xiaomi fixou em 550 mil unidades a meta de vendas de veículos eléctricos para este ano, o que representa um aumento de 34 por cento face a 2025, segundo o portal económico local Yicai.

O fundador e presidente executivo da empresa, Lei Jun, afirmou numa transmissão em directo que a Xiaomi vai “dedicar mais energias ao negócio automóvel” em 2026, prevendo investir cerca de 28.600 milhões de dólares (em investigação e desenvolvimento (I&D) ao longo dos próximos cinco anos.

A meta para este ano marca, no entanto, uma desaceleração do ritmo de crescimento: em 2025, as vendas de veículos eléctricos da marca quase triplicaram, atingindo as 410 mil unidades. A meta “não deve ser nem demasiado alta, nem demasiado baixa”, indicou Lei, demonstrando confiança de que será alcançada.

A empresa, com sede em Pequim, ainda não anunciou o lançamento de novos modelos para este ano, após a estreia do sedan SU7 em Abril de 2024 e a introdução do SUV YU7 em Junho de 2025 – este último responsável por 70 por cento das vendas recentes.

A Xiaomi junta-se assim a outros fabricantes chineses com ambições elevadas para 2026: a BYD, líder mundial do sector, prevê crescer 19 por cento, enquanto a Leapmotor aponta para um aumento de 40 por cento nas vendas.