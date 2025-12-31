Transportes | Proporção de novos veículos eléctricos aumenta

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelou que o número de veículos eléctricos que circulam em Macau tem registado uma subida. Nos primeiros 11 meses de 2025 registaram-se 10.060 veículos com matrículas novas, 3.733 destes eram eléctricos, representando uma fatia de 37,1 por cento de todas as matrículas novas. Esta proporção de veículos eléctricos apresenta um crescimento de 6,3 por cento, face aos primeiros 11 meses de 2024.

Em relação aos carros com matrículas novas, registou-se uma quebra de 15,2 por cento face a igual período de 2024. Ainda assim, no final de Novembro havia 254.055 veículos matriculados na RAEM, mais 0,5 por cento face ao final do idêntico mês de 2024.

Os dados da DSEC revelam ainda a ocorrência de 1.215 acidentes de viação em Novembro, uma quebra anual de 14,2 por cento, com 395 feridos registados. Mas em 11 meses, o número de acidentes de viação foi de 13.578, verificando-se quatro vítimas mortais e 4.983 feridos.

Quanto ao movimento de transportes transfronteiriços, o de automóveis nos postos fronteiriços totalizou 958.605 em Novembro do corrente ano, mais 15,1 por cento em termos anuais. Nos onze primeiros meses de 2025, o movimento de automóveis nos postos fronteiriços (10.136.209) aumentou 21,5 por cento em termos anuais.