Diocese | Novo Centro Católico inaugurado em 2026

A Diocese de Macau anunciou ontem, em comunicado, que o novo Centro Católico deverá ser inaugurado no próximo ano. No âmbito do anúncio das actividades de celebração dos 450 anos da fundação da Diocese de Macau, foi explicado que “o novo Centro Católico (com 17 pisos) deverá ser inaugurado ao longo do ano, em data a anunciar oportunamente”.

O novo projecto inspira-se no conceito “O Encontro entre Deus e a Humanidade”, integrando espaços de exposição e funcionando como “ponto central de recolha e difusão da informação religiosa a nível local”.

Serão também disponibilizados “serviços de acolhimento para visitantes e peregrinos” e organizadas duas exposições para a inauguração do Centro, intituladas “Honrar o Passado Criar o Futuro” e “Testemunha do Património Missão no Mundo”. A Diocese foi oficialmente fundada em 1576, sendo esta data celebrada com um novo logotipo, uma missa a 23 de Janeiro e um concerto em Fevereiro, entre outros eventos.